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Eingestellt

Dockingstation mit Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – dieser Dockinglautsprecher bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum ausfüllt und für eine kabellose Übertragung per Bluetooth sorgt. Synchronisieren Sie außerdem Ihren iPod/Ihr iPhone/iPad mit Ihrem PC.

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Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • für iPod/iPhone/iPad

Kabellose Musikübertragung über Bluetooth vom iPod/iPhone/iPad

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten vom iPod, iPhone oder iPad auf Ihrem Philips Audiosystem wiedergeben können.

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit DockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

14

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3600 Altavoz base con Bluetooth® verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3600 Altavoz base con Bluetooth® verfasst

16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst

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Diese Bewertung wurde für DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst

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