2.600 W Leistung
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min
Dampfstoß von 200 g
Keramik
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Der starke Dampfstoß gibt dir die zusätzliche Leistung, um tiefer in das Gewebe einzudringen und hartnäckige Falten leicht zu glätten.
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
4.8
von 5
8
Bewertungen
100%
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Calima
30/11/2021
Portugal
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Passa muito bem sem esforço
Este ferro Philips é muito bom, passa com facilidade e aquece rápido. O depósito de água é bem fechado, não derrama e não se abre fácil. Só é um pouco pesado
Vorteile
Alisa a roupa facilmente, aquece bem e tapido.
Nachteile
Apenas o peso. Se podesse ser mais leve com a mesma qualidade seria perfeito.
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Acdias
18/11/2021
Portugal
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Ferro a vapor excelente
Ferro com ótimo desempenho, tira os vincos mais difíceis em apenas uma passagem graças ao vapor e com 2 filhos pequenos tenho sempre imensa roupa para tratar poupa-me imenso tempo. Recomendo, sem dúvida!
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aromualdo
18/11/2021
Portugal
Teil der Aktion
O melhor da categoria? Provavelmente sim.
Recebi o ferro como parte de um teste ao produto. A avaliação aqui esplanada reflete a percepção, adquirida durante 1 semana de teste, da qualidade do produto, sem qualquer influência da Philips. A facilidade de utilização do ferro Philips torna-o prático de usar diariamente, especialmente para pessoas que, como eu, não tem disponibilidade para passar horas a engomar roupa. A dimensão do bocal de entrada de água, é suficientemente grande para que não haja derramamento quando se está a proceder ao enchimento. O ferro pesa menos de 1 quilograma (sem água), e aquece até ao máximo em cerca de 40 segundos. As 200 gramas de vapor produzidas são suficientes para utilização vertical, mas a falta de uma opção selecionável, dificulta esta utilização. Com função anti calcário, não antevejo a necessidade de produtos extra, e trabalho extra, para manter o ferro em perfeitas condições Na retina, fica o recorte circular invertido na extremidade, que facilita a utilização nas cavas das mangas, assim como nas golas e botões.
Vorteile
Velocidade de aquecimento e função anti calcário
Nachteile
Nã tem opção para utilização vertical, apesar da capacidade de produzir vapor
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