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  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
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3000 SeriesDampfbügeleisen

DST3041/80

4.8
| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
Unser Dampfbügeleisen 3000 Series erleichtert das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten glättet. Die Keramikbügelsohle sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit, während der 300-ml-Wasserbehälter groß genug ist, um kleinere Mengen an Kleidung ohne Nachfüllen zu bügeln.
Alle Vorteile anzeigen

Dampfstoß von bis zu 200 g

Kraftvoller Dampf glättet jede Falte

  • 2.600 W Leistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min

  • Dampfstoß von 200 g

  • Keramik

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für konstante Leistung

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für konstante Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Dampfstoß von bis zu 200 g für zusätzliche Leistung

Dampfstoß von bis zu 200 g für zusätzliche Leistung

Der starke Dampfstoß gibt dir die zusätzliche Leistung, um tiefer in das Gewebe einzudringen und hartnäckige Falten leicht zu glätten.

2.600 Watt für schnelles Aufheizen

2.600 Watt für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.8

von 5

8

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

30/11/2021

Portugal

Portugal

Passa muito bem sem esforço

Este ferro Philips é muito bom, passa com facilidade e aquece rápido. O depósito de água é bem fechado, não derrama e não se abre fácil. Só é um pouco pesado

Vorteile

Alisa a roupa facilmente, aquece bem e tapido.

Nachteile

Apenas o peso. Se podesse ser mais leve com a mesma qualidade seria perfeito.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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18/11/2021

Portugal

Portugal

Ferro a vapor excelente

Ferro com ótimo desempenho, tira os vincos mais difíceis em apenas uma passagem graças ao vapor e com 2 filhos pequenos tenho sempre imensa roupa para tratar poupa-me imenso tempo. Recomendo, sem dúvida!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor verfasst

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18/11/2021

Portugal

Portugal

O melhor da categoria? Provavelmente sim.

Recebi o ferro como parte de um teste ao produto. A avaliação aqui esplanada reflete a percepção, adquirida durante 1 semana de teste, da qualidade do produto, sem qualquer influência da Philips. A facilidade de utilização do ferro Philips torna-o prático de usar diariamente, especialmente para pessoas que, como eu, não tem disponibilidade para passar horas a engomar roupa. A dimensão do bocal de entrada de água, é suficientemente grande para que não haja derramamento quando se está a proceder ao enchimento. O ferro pesa menos de 1 quilograma (sem água), e aquece até ao máximo em cerca de 40 segundos. As 200 gramas de vapor produzidas são suficientes para utilização vertical, mas a falta de uma opção selecionável, dificulta esta utilização. Com função anti calcário, não antevejo a necessidade de produtos extra, e trabalho extra, para manter o ferro em perfeitas condições Na retina, fica o recorte circular invertido na extremidade, que facilita a utilização nas cavas das mangas, assim como nas golas e botões.

Vorteile

Velocidade de aquecimento e função anti calcário

Nachteile

Nã tem opção para utilização vertical, apesar da capacidade de produzir vapor

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor verfasst

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