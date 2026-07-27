DST8020/20
3.000 W für schnelles Aufheizen
OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken
Dampfstoß von 240 g gegen hartnäckige Falten
Vertikale Dampfstöße für hängende Kleidung
Automatische Abschaltung nach acht Minuten
Sofort losbügeln dank mehr Leistung für schnelles Aufheizen.
Mit einem gleichmäßigen Dampfausstoß von 55 g/min zeigt jede Bügelbewegung Wirkung auf der Kleidung, sodass du Falten schneller entfernen kannst.
Starker Dampfstoß von 240 g zum Entfernen hartnäckiger Falten aus der Kleidung.
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