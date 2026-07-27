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  • Schnelles Aufheizen und großer Wasserbehälter
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Azur 8000 SeriesDampfbügeleisen

DST8020/20

2 Auszeichnungen

Schnelles Aufheizen und großer Wasserbehälter
Schnelles Aufheizen, kraftvolle Leistung und garantiert keine Brandflecken – mit dem Azur 8000 Series Dampfbügeleisen wird Bügeln zum Kinderspiel.
Alle Vorteile anzeigen

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit

Schnelles Aufheizen und großer Wasserbehälter

  • 3.000 W für schnelles Aufheizen

  • OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken

  • Dampfstoß von 240 g gegen hartnäckige Falten

  • Vertikale Dampfstöße für hängende Kleidung

  • Automatische Abschaltung nach acht Minuten

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Sofort losbügeln dank mehr Leistung für schnelles Aufheizen.

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 55 g/min

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 55 g/min

Mit einem gleichmäßigen Dampfausstoß von 55 g/min zeigt jede Bügelbewegung Wirkung auf der Kleidung, sodass du Falten schneller entfernen kannst.

Dampfstoß von 240 g glättet selbst die hartnäckigsten Falten

Dampfstoß von 240 g glättet selbst die hartnäckigsten Falten

Starker Dampfstoß von 240 g zum Entfernen hartnäckiger Falten aus der Kleidung.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD12
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