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  • Effizient und kraftvoll bügeln
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Azur 8000 SeriesDampfbügeleisen

DST8050/20

2.3
| (3) Bewertungen

2 Auszeichnungen

Effizient und kraftvoll bügeln
Das leistungsstarke Azur 8000 Series Dampfbügeleisen sorgt für schnelle Ergebnisse mit 260 g/min Dampfstoß und einer kratzfesten T-IonicGlide-Bügelsohle.
Alle Vorteile anzeigen

Glättet Falten schnell und mühelos

Effizient und kraftvoll bügeln

  • Dampfbügeleisen mit kraftvollem Dampfstoß

  • Azur 8000 Series: Effizient und langlebig

  • Kratzfeste T-IonicGlide-Bügelsohle

  • Vertikaldampf für vielseitige Anwendungen

  • Ergonomisches Design für Komfort

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Mit 3.000 W Leistung heizt sich das Azur 8000 Series Dampfbügeleisen DST8050/20 blitzschnell auf, sodass du keine Zeit verlierst und sofort losbügeln kannst.

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 85 g/min

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 85 g/min

Die Azur 8000 Series liefert einen besonders kräftigen und gleichmäßigen Dampfausstoß von bis zu 85 g/min, damit du Falten noch schneller loswerden kannst.

Turbodampfstoß von 260 g glättet die hartnäckigsten Falten

Turbodampfstoß von 260 g glättet die hartnäckigsten Falten

Der Turbodampfstoß von 260 g bekommt selbst die hartnäckigsten Falten raus. Dicke Stoffe wie Jeans oder Leinen sind im Nu faltenfrei.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

3

Bewertungen

4
3
2

20/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!

Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).

Vorteile

Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst

07/08/2026

Deutschland

Deutschland

Absolut fürchterlicher Kundenservice!

Die von mir bestellte Dampfbügelstation löst regelmäßig die Sicherung aus und legt damit den gesamten Stromkreis lahm. Trotzdem weigert sich der Kundenservice, das Gerät gegen ein anderes Modell auszutauschen. Stattdessen wird ausschließlich auf eine Reparatur verwiesen, obwohl das Problem aus meiner Sicht auf einen grundlegenden Defekt hindeutet. Das empfinde ich nicht nur als verantwortungslos, sondern auch als potenzielles Sicherheitsrisiko. Hinzu kommt, dass der Kundensupport mein Anliegen offenbar nicht richtig verstanden hat und wiederholt an meinem eigentlichen Problem vorbeigeantwortet hat. Der Eindruck entsteht, dass Kundenzufriedenheit hier keine Rolle spielt. Nun verzögert sich auch noch die "Reparatur". Insgesamt bin ich mit der Abwicklung und dem Kundenservice äußerst unzufrieden und kann diesen Service leider nicht empfehlen.

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen verfasst

Date of Use 2026-07-26

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen verfasst

Date of Use 2026-07-26

30/01/2024

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

O produto revela uma pessima qualidade

Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.

Vorteile

Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é

Nachteile

pessima qualidade

Diese Bewertung wurde für Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor verfasst

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