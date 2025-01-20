DST8050/20
Dampfbügeleisen mit kraftvollem Dampfstoß
Azur 8000 Series: Effizient und langlebig
Kratzfeste T-IonicGlide-Bügelsohle
Vertikaldampf für vielseitige Anwendungen
Ergonomisches Design für Komfort
Mit 3.000 W Leistung heizt sich das Azur 8000 Series Dampfbügeleisen DST8050/20 blitzschnell auf, sodass du keine Zeit verlierst und sofort losbügeln kannst.
Die Azur 8000 Series liefert einen besonders kräftigen und gleichmäßigen Dampfausstoß von bis zu 85 g/min, damit du Falten noch schneller loswerden kannst.
Der Turbodampfstoß von 260 g bekommt selbst die hartnäckigsten Falten raus. Dicke Stoffe wie Jeans oder Leinen sind im Nu faltenfrei.
Auszeichnungen
2.3
von 5
3
Bewertungen
ale3andros
20/01/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό!
Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).
Vorteile
Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst
Vero1000
07/08/2026
Deutschland
Absolut fürchterlicher Kundenservice!
Die von mir bestellte Dampfbügelstation löst regelmäßig die Sicherung aus und legt damit den gesamten Stromkreis lahm. Trotzdem weigert sich der Kundenservice, das Gerät gegen ein anderes Modell auszutauschen. Stattdessen wird ausschließlich auf eine Reparatur verwiesen, obwohl das Problem aus meiner Sicht auf einen grundlegenden Defekt hindeutet. Das empfinde ich nicht nur als verantwortungslos, sondern auch als potenzielles Sicherheitsrisiko. Hinzu kommt, dass der Kundensupport mein Anliegen offenbar nicht richtig verstanden hat und wiederholt an meinem eigentlichen Problem vorbeigeantwortet hat. Der Eindruck entsteht, dass Kundenzufriedenheit hier keine Rolle spielt. Nun verzögert sich auch noch die "Reparatur". Insgesamt bin ich mit der Abwicklung und dem Kundenservice äußerst unzufrieden und kann diesen Service leider nicht empfehlen.
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen verfasst
Date of Use 2026-07-26
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen verfasst
Date of Use 2026-07-26
Cabrale
30/01/2024
Portugal
Verifizierter Käufer
O produto revela uma pessima qualidade
Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.
Vorteile
Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é
Nachteile
pessima qualidade
Diese Bewertung wurde für Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor verfasst
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