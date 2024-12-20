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S-Bag ist der Einweg-Originalstaubbeutel, der für alle Bodenstaubsauger von Philips und der Electrolux-Gruppe (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux) geeignet ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.s-bag.com.