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S-Bag ist der Einweg-Originalstaubbeutel, der für alle Bodenstaubsauger von Philips und der Electrolux-Gruppe (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux) geeignet ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.s-bag.com.

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  • 20 December 2024