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  • Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*
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Eingestellt

PerformerProStaubsauger mit Beutel

FC9190/01

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*
Mit seinem leistungsstarken 2200 W Motor und der speziell entwickelten Staubkammer, behält der Philips PerformerPro Staubsauger einen hohen Luftstrom bei und sorgt so für tolle Reinigungsergebnisse. Er bietet höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.*
Alle Vorteile anzeigen

mit 2200-W-Motor und 5 l Staubaufnahmekapazität

Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*

  • 2200 W

  • AirflowMax-Technologie

  • HEPA-13-Filter

2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt

2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt

2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

Der speziell entworfene Staubbehälter für 5 l ermöglicht Ihnen, den Staubbeutel optimal zu nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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Bewertung

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31/10/2017

Ελλάδα

Ελλάδα

ΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Η ΛΑΒΗ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

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Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard IEC 60312-1, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) geprüft