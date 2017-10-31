Eingestellt
2200 W
AirflowMax-Technologie
HEPA-13-Filter
2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse
AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!
Der speziell entworfene Staubbehälter für 5 l ermöglicht Ihnen, den Staubbeutel optimal zu nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.
5.0
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Bewertung
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johnypap
31/10/2017
Ελλάδα
ΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Η ΛΑΒΗ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
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Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard IEC 60312-1, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) geprüft