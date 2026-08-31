Eingestellt
FM25SM130B/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.
256 GB
Solid-State-Drive
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 256 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.
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