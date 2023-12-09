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        Eingestellt

        SDXC-Karten

        FM64MP45D/00

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        | (1) Bewertung

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        Diese kompakte Micro-SDXC-Karte unterstützt eine Speicherkapazität von 64 GB, einschließlich Klasse 10 UHS-I U1. Das Produkt enthält 2 Packungen mit Adapter.

        Alle Vorteile anzeigen

        Micro-SDXC-Format mit Adapter

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        • 64 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • Doppelpack

        64 GB Speicherkapazität für große Dateien

        Mit der nützlichen Speicherkapazität von 64 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.

        Technische Daten

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        Bewertungen

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        1.0

        von 5

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        Bewertung

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        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Verifizierter Käufer

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Vorteile

        0

        Nachteile

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        Diese Bewertung wurde für FM64MP45D SDXC-kaarten verfasst

        Datum der Benutzung 2023-11-09

        Diese Bewertung wurde für FM64MP45D SDXC-kaarten verfasst

        Datum der Benutzung 2023-11-09

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