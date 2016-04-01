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Bluetooth®
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Der Dual-Verstärker sorgt durch eine Verringerung der Intermodulation zwischen dem Woofer und dem Hochtöner für eine bessere Soundqualität, da jeder Wandler durch einen eigenen zugewiesenen Verstärker gesteuert wird. Die tiefen, kräftigen Bässe wirken sich so kaum auf die höheren Frequenzen aus, die rein und klar bleiben. Zusammen mit der präzisen, aktiven Frequenzweite wird eine bessere Kontrolle des Phasen- und Frequenzgangs der einzelnen Verstärker und dadurch ein ausgeglichener, natürlicherer Klang erreicht.
Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!
4.5
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cybersunny2
01/04/2016
Deutschland
Das Produkt ist sehr gut
Das Produkt hat einen tollen Sound. Der Klang ist klar und nicht zu flach. Das Design ist sehr schön, die Boxen sind nicht zu groß und machen einen tollen Eindruck. Ich mag auch die Lautstärkeregelung sehr. Es ist rundum ein wirklich gelungenes Produkt.
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RobertXfire
23/12/2016
Österreich
Super Produkt
Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.
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Matti
06/05/2018
United Kingdom
I LOVE IT
i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!
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