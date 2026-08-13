Eingestellt
GC1701
Dampfleistung von 17 g/Min.
Aluminium-Bügelsohle
Anti-Kalk
1400 Watt
Das leistungsstarke Bügeleisen bietet eine schnelle Aufwärmzeit und konstante Temperaturen beim Bügeln. Dadurch können Falten effektiver entfernt werden.
Die Calc Clean-Funktion ermöglicht Ihnen das einfache Spülen Ihres Philips Bügeleisens, um Kalkpartikel zu entfernen. Auf diese Weise wird die Lebensdauer Ihres Bügeleisens verlängert.
Da ein Nachfüllen dank des extragroßen Wassertanks (180 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Auszeichnungen
Bewertungen