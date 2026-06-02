GC215/20
Sofort losbügeln – ohne Brett, ohne Aufwand
Ergebnisse wie vom Bügeleisen – aber halb so schwer
Ein Turn, zwei Funktionen: easy zwischen Bügeln und Steamen wechseln
Drehbarer Bügelkopf für Präzision oder Speed – dein Stoff, deine Wahl
Stylisch & kompakt – passt perfekt in jedes Zuhause
Leistungsstark genug für komplette Bügelsessions und in Sekundenschnelle bereit für schnelle Fresh-Ups – der kompakte Philips OneTurn macht Textilpflege mühelos. Kein Aufbau, kein Warten – nur bügelglatte Ergebnisse, wann immer du sie brauchst. Mit seiner SoftBoard Bügelmatte verwandelt OneTurn jede Oberfläche in eine Bügelstation und liefert dir perfekte Ergebnisse ohne den Aufwand eines herkömmlichen Bügelbretts – dein Raum, deine Regeln.
Erlebe die volle Bügelpower ohne ein sperriges Dampfbügeleisen. Unsere innovative OmniDrive Steam-Technologie liefert kraftvollen Dampf - garantiert ohne Wasserflecken* - für makellose Ergebnisse wie vom Bügeleisen auf jedem Stoff – von zarter Seide bis fester Baumwolle.
Kraftvolle Bügelergebnisse oder sanftes Steamen – beides in einem leichten Gerät. Wechsel einfach zwischen horizontalem Bügeln für dickere Stoffe und vertikalem Steamen für feine Teile. Der starke Dauerdampf (45 g/min) sorgt aus jeder Position für makellose Looks.
4.5
von 5
2
Bewertungen
OlgaH
02/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Ab jetzt macht Bügeln Spaß
Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst
TugbaC
30/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Top
Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst
Für typischen Haushaltsgebrauch. Regelmäßige Wartung ist für optimale Leistung unerlässlich, periodisches Spülen ist erforderlich
Im Vergleich zu Philips Dampfbügeleisen mit einem Durchschnittsgewicht von 2 kg und einer Aufheizzeit von etwa 2 Minuten
Es wird empfohlen, die Spülfunktion nach jedem Monat Nutzung zu verwenden, um eine gute Dampfleistung zu erhalten. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser lebst, nutze die Funktion häufiger
Basierend auf der Dampfleistung, verglichen mit dem Philips Dampfbügeleisen (DST6120) im Standardmodus
1800W bei 240V
Verwende das SoftBoard nur auf einer flachen, hitze- und dampfbeständigen Oberflächen. Dampf kann bestimmte Materialoberflächen oder Möbel beschädigen oder verfärben