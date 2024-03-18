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PowerLife Plus Dampfbügeleisen

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EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2982/30 - English (US)

  • PDF Datei, 1.1 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PowerLife Plus Steam iron

  • PDF Datei, 1.9 MB
  • 13 March 2024

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