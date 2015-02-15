Eingestellt
3 m Kabel
Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel - für ein optimales Bügelergebnis.
Durch die elektronische Abschaltung wird das Bügeleisen nach längerem Stillstand oder bei Umkippen automatisch ausgeschaltet.
Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Auszeichnungen
3.0
von 5
1
Bewertung
Steenal
15/02/2015
Danmark
Glimrende med ingen maligned for afkalkning
Et godt apparat men desværre er det udtjent da det er tilkaldet og der findes ikke nogen mulighed for at afkalke det. Så dets holdbarhed var langt under det forventede....
Diese Bewertung wurde für 3300-serien GC3360 Dampstrygejern verfasst
Diese Bewertung wurde für 3300-serien GC3360 Dampstrygejern verfasst