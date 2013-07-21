Eingestellt
100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch
Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.
Automatische Abschaltung
Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.
Mit dem Tropf-Stopp-System des Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Auszeichnungen
4.3
von 5
26
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
MoniqueKruiningen
21/07/2013
Nederland
Goed en praktisch apparaat
Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer verfasst
erica67
21/07/2013
Nederland
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer verfasst
akico
18/06/2013
Nederland
Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer
Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer verfasst