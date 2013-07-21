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Eingestellt

EnergyCareDampfbügeleisen

GC3660/02

4.3

| (26) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch

Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

Alle Vorteile anzeigen

Dampfbügeleisen für grünere Ergebnisse

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch

  • Automatische Abschaltung

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Mit dem Tropf-Stopp-System des Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.3

von 5

26

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

2

21/07/2013

Nederland

Nederland

Goed en praktisch apparaat

Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer verfasst

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21/07/2013

Nederland

Nederland

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer verfasst

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18/06/2013

Nederland

Nederland

Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer

Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer verfasst

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Diese Bewertung wurde für GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer verfasst

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