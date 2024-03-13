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Rund ums Bügeln
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Azur Dampfbügeleisen
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GC4420/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Dieses Philips Bügeleisen mit SteamGlide-Bügelsohle kombiniert das Beste von beiden!
Alle (3)
Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie entkalke ich mein Philips Dampfbügeleisen?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Einfüllbecher
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin
Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf
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