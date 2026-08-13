Eingestellt
GC4440
Durch die Ionisierung entstehen kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Dadurch können selbst hartnäckige Falten leicht entfernt werden.
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.
Auszeichnungen
Bewertungen