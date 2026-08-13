Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.