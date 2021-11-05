Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min
Dampfstoß von 220 g
SteamGlide Elite Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Sorgt für schnelles Aufheizen und eine kraftvolle Leistung, damit du deine Bügelwäsche im Handumdrehen erledigen kannst.
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Ιρμα
05/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !
Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!
Vorteile
Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο
Nachteile
Δεν βρίσκω κατα
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο verfasst
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