Selbstschärfende Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
75 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Mit Bartkamm
Ein Gerät, mit dem Ihnen immer ein toller Look garantiert ist. Die DuraPower Technologie schützt den Motor und den Akku vor Überlastung und verlängert so effizient die Lebensdauer des Haarschneiders.
Passen Sie Ihre Haarlänge ganz einfach und präzise an. Wählen Sie zwischen 12 Einstellungen zwischen 1 mm und 23 mm in 2-mm-Schritten. Für einen kürzeren Schnitt nehmen Sie einfach den Kammaufsatz ab, um einen präzisen 0,5-mm-Schnitt zu erhalten.
Noch nie war es so einfach, gut auszusehen. Unsere Haarschneider verfügen über selbstschärfende Klingen, die unglaublich langlebig sind und eine präzise Pflege von Tag eins bis Jahr fünf und darüber hinaus gewährleisten.
4.1
von 5
490
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
07/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Man muss ggfs anfangs etwas experimentieren, aber dann erzielt man top Ergebnisse. Ich schneide meine Haare nicht einfach nur kurz; sondern schon mit Kontur und etwas anspruchsvoller. Klappt hervorragend. Bedienung Verarbeitung alles sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Wanda0201
29/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Qualittät
Schneidet hervorragend die Haare, bei einfacher Anwendung, super.
Vorteile
Einfache Handhabung, scharf, schneides Haare exakt und schnell
Nachteile
noch keine Bekannt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
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Schwarzer 1950
02/06/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr einfach zu bedienen
Für den Preis eine echte Sensation! Arbeitet absolut sauber und sehr gut. Selbst, dass er nur mit "Schnur" funktioniert, stört tatsächlich gar nicht. Eine 100%ige Kauempfehlung!
Vorteile
sehr gute Maschine
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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