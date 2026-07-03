Trim-n-Flow
28 Längeneinstellungen (0,5 bis 28 mm)
75 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
100 % abwaschbar
Bis zu 5 Jahre Garantie
Ein Gerät, mit dem Ihnen immer ein toller Look garantiert ist. Die DuraPower Technologie schützt den Motor und den Akku vor Überlastung und verlängert so effizient die Lebensdauer des Haarschneiders.
Der Philips Haarschneider ist perfekt für jede Haarlänge. Er verfügt über zwei verstellbare Kammaufsätze und einen zusätzlichen 2-mm-Bartkammaufsatz. Erzielen Sie präzise Schnitte von 3 mm bis 28 mm in 1-mm-Schritten. Verwenden Sie den 2-mm-Kammaufsatz für Stoppelbart oder zum Stylen Ihres Bartes, oder entfernen Sie den Kammaufsatz für einen ultrakurzen 0,5-mm-Schnitt.
Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.
4.6
von 5
1313
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Hayk
03/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr feines Gerät, leise und leistungsstark. Außerdem leicht und handlich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-07-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-07-03
wolf 70
23/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
tolles Gerät
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-06-06
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-06-06
Restival
23/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Gerät
Top Gerät !!! Sehr scharf, schneidet ohne zu zupfen, Akku nach dem ersten Ladegang noch nicht nachgeladen (schon 3 mal Haare geschnitten) . Wenn das Produkt noch wie Vorgänger lange Jahre hält,- sind wir glücklich 🙂 Danke Philips ❤️
Vorteile
Alles
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-04-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-04-19
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.