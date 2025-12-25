Titaniumklingen
400 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bis zu 5 Jahre Garantie
Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.
Noch nie war es so einfach, gut auszusehen – dank Philips. Unsere selbstschärfenden Titaniumklingen sind unglaublich langlebig und selbst nach 5 Jahren noch genauso scharf wie am ersten Tag.
Ein gleichmäßiger Haarschnitt, ganz individuell. Der PowerAdapt Sensor passt den Motor automatisch an Ihre individuelle Haardichte an und sorgt so für die richtige Schneideleistung bei jeder Haarlänge.
Auszeichnungen
4.1
von 5
908
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
truk13
25/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima!
Sehr viele Längen möglich, exakter Schnitt und beqeme Handhabung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Andreashi
28/07/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ist ein sehr guter Rasierer für diesen Preis ein sehr top Modell
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Turbolaus
17/02/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hey Wow...
Der Haarschneider hat meinen alten Philips Haarschneider ersetzt. Nachdem sich das Stromkabel in Auflösung befand, sollte es nun ein Haarschneider mit Akku werden. Die Auswahl an Aufsteckkämmen und die nahezu Stufenlose Regulierung der Schnittlänge sind sehr praktisch. Auch das man die Schnittlängen speichern kann ist sehr hilfreich. Die Bedienung der Schnittlängenverstellung ist stylisch und geht nach etwas Übung gut von der Hand. Die Bedienungsanleitung ist hier leider weniger genau. Man hat es aber schnell raus. Mit nassen oder fettigen Fingern funktioniert die Verstellung leider nicht so gut.
Vorteile
Lange Akkustandzeit, nahezu stufenlose Schnittlängenverstellung, sprichermöglichkeit von Schnittlängen
Nachteile
Bedienung der Schnittlänge nur mit trockenen Fingern gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.