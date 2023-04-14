Entdecke das komplette Frühstücksset 3000 Series
Genieße verschiedene Brotsorten, so wie du es magst
Raffiniertes Design, ein moderner Touch für jede Küche
Entdecke unser komplettes Frühstücksset 3000 Series mit passendem Wasserkocher und Filterkaffeemaschine. Für einen stilvollen Start in den Tag!
Genieße den perfekten Toast genau nach deinen Wünschen mit 8 Einstellungen. Passen Sie die Brotsorte an – dick oder dünn, leicht getoastet oder goldbraun knusprig.
Genieße mehr Brotarten als nur Toast! Zwei große, variable Toastkammern für eine Vielzahl verschiedener Brotgrößen und -arten. Der selbstzentrierende Mechanismus richtet jede Schicht perfekt mittig in der Toastkammer aus und sorgt so für eine gleichmäßige Bräunung, unabhängig von der Dicke.
4.4
von 5
14
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Vorteile
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Nachteile
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst
Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Vorteile
εξαιρετικη συσκευη
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst