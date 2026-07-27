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  • Kompaktes Design für perfekten, luftigen Reis
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3000 SeriesMini-Reiskocher

HD3080/80

Kompaktes Design für perfekten, luftigen Reis
Bereite mit 5 voreingestellten Programmen für verschiedene Reisarten auf einfache Weise perfekten, luftigen Reis zu. Der Philips 3000 Series Mini-Reiskocher hat genau die richtige Größe für kleine Familien und lässt sich auf praktische Weise in jedem Küchenschrank verstauen.
Alle Vorteile anzeigen

Ideal für 1–3 Personen

Kompaktes Design für perfekten, luftigen Reis

  • Kompakt (0,54 l ungekochter Reis)

  • 400 W

  • Schwarz

  • 5 voreingestellte Programme

Mini-Reiskocher für kleine Familien

Mini-Reiskocher für kleine Familien

Die Kapazität von bis zu 0,54 Liter trockenem Reis ist perfekt für kleine Familien und das Gerät lässt sich einfach in jedem Küchenschrank verstauen.

5 voreingestellte Programme für verschiedene Reisarten

5 voreingestellte Programme für verschiedene Reisarten

Bereitet auf Knopfdruck weißen, braunen oder Sushi-Reis sowie Haferbrei zu. Verfügt außerdem über einen "Fast Cook"-Modus (Schnell garen).

5-lagiger Topfeinsatz mit Antihaft-Beschichtung aus Bakuhanseki

5-lagiger Topfeinsatz mit Antihaft-Beschichtung aus Bakuhanseki

Der langlebige 5-lagige Topfeinsatz erhitzt sich gleichmäßig. Er verfügt über eine Beschichtung aus mineralhaltigem Maifan-Stein, um Anhaften und Kratzer zu vermeiden.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Garzeit beträgt ca. 30 Minuten, basierend auf Tests mit 1 Tasse Rundkornreis. Die tatsächliche Garzeit kann je nach Reisart, Reismenge und Kochbedingungen variieren.