HD3080/80
Kompakt (0,54 l ungekochter Reis)
400 W
Schwarz
5 voreingestellte Programme
Die Kapazität von bis zu 0,54 Liter trockenem Reis ist perfekt für kleine Familien und das Gerät lässt sich einfach in jedem Küchenschrank verstauen.
Bereitet auf Knopfdruck weißen, braunen oder Sushi-Reis sowie Haferbrei zu. Verfügt außerdem über einen "Fast Cook"-Modus (Schnell garen).
Der langlebige 5-lagige Topfeinsatz erhitzt sich gleichmäßig. Er verfügt über eine Beschichtung aus mineralhaltigem Maifan-Stein, um Anhaften und Kratzer zu vermeiden.
Bewertungen
Die Garzeit beträgt ca. 30 Minuten, basierend auf Tests mit 1 Tasse Rundkornreis. Die tatsächliche Garzeit kann je nach Reisart, Reismenge und Kochbedingungen variieren.