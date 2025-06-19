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  • Kompakt und vielseitig für Reis und mehr
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3000 SeriesMini-Reiskocher

HD3093/80

4.4

| (34) Bewertungen

Kompakt und vielseitig für Reis und mehr

Bereite mit 8 voreingestellten Programmen für verschiedene Reisarten und mehr auf einfache Weise perfekten, luftigen Reis zu. Der Philips Mini 3000 Series Reiskocher hat genau die richtige Größe für kleine Familien und lässt sich bequem in jedem Küchenschrank verstauen.

Alle Vorteile anzeigen

Ideal für 2–3 Personen

Kompakt und vielseitig für Reis und mehr

  • Kompakt (0,85 l ungekochter Reis)

  • 600 W

  • Schwarz und Silber

  • 8 voreingestellte Programme

Kompaktes Design für kleine Familien

Kompaktes Design für kleine Familien

Die Kapazität von bis zu 0,85 Liter trockenem Reis ist perfekt für kleine Familien und das Gerät lässt sich einfach in jedem Küchenschrank verstauen.

8 voreingestellte Programme für Reis und mehr

8 voreingestellte Programme für Reis und mehr

Bereitet auf Knopfdruck weißen, braunen, Sushireis sowie Haferbrei, Quinoa und mehr zu.

Antihaftbeschichtung vermeidet Anhaften und Verkratzen

Antihaftbeschichtung vermeidet Anhaften und Verkratzen

Der Topfeinsatz mit vier Schichten erhitzt die Speisen gleichmäßig mit einer Antihaftbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

34

Bewertungen

2
1

19/06/2025

Norge

Norge

Veldig bra apparat til middagslaging

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.

Diese Bewertung wurde für 3000 Series verfasst

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29/05/2025

Norge

Norge

Fin og kompakt riskoker

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.

Diese Bewertung wurde für 3000 Series verfasst

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15/05/2025

Norge

Norge

Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

Diese Bewertung wurde für 3000 Series verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Garzeit beträgt ca. 30 Minuten, basierend auf Tests mit 1 Tasse Rundkornreis. Die tatsächliche Garzeit kann je nach Reisart, Reismenge und Kochbedingungen variieren.