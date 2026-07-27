HD5830/90
Leistungsstarke Performance mit Hitzestufen bis zu 2000 W
Schneller Aufbau. Einfaches Kochen. Leichte Reinigung.
Koche nach deinen Wünschen: 4 Voreinstellungen, von Suppen bis zu Pfannengerichten
Sicherere Küche mit automatischer Abschaltung und Kindersicherung
Einfach das Induktionskochfeld einstecken und du kannst sofort loslegen!
Passe dein tägliches Kocherlebnis an deine Bedürfnisse an, dank 8 einstellbarer Leistungs- und Temperaturstufen. Vom langsamen Köcheln bis zum schnellen Aufkochen – genieße präzise Kontrolle für geschmackvolle, nährstoffreiche Mahlzeiten.
Starte schnell und koche nach deinen Vorstellungen mit 4 voreingestellten Kochprogrammen zur Auswahl: Kochen, Braten, Suppe und Niedrigtemperatur.
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