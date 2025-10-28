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Tischgrill

HD6212/90

4.5
| (35) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Das ultimative Aroma für deine Grillgerichte
Genieße das Grillen zu Hause mit dem Philips Tischgrill. Von rauchigen Aromen bis hin zu zarteren Steaks – der Glasdeckel bewahrt die Aromen und sorgt so für köstliche Grillgerichte.
Alle Vorteile anzeigen

Smoker und Aromainfusor für ultimativen Geschmack

Das ultimative Aroma für deine Grillgerichte

  • Smoker

  • Aromainfusor

  • Einstellbare Temperatur

  • 2.400 W

  • Große Grillfläche: 1250 cm²

Genießen Sie den rauchigen Grillgeschmack

Genießen Sie den rauchigen Grillgeschmack

Füge Holzspäne hinzu und schließe den Deckel, um Fleisch und Fisch mit einem rauchigen Grillgeschmack zu erhalten.

Aromainfusor für Kräuter, Wein und mehr

Aromainfusor für Kräuter, Wein und mehr

Aromainfusor für einen intensiveren Geschmack der Speisen mit natürlichem Kräuter- oder Weinaroma

Einstellbare Temperatur für perfekte Ergebnisse

Einstellbare Temperatur für perfekte Ergebnisse

Fünf Temperaturstufen grillen jede Zutat perfekt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

35

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2

28/10/2025

Deutschland

Deutschland

Phillips Tisch Grill

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ein Traum wirklich dieser Grill ich bin begeistert alles schmeckt super lecker 😍 Für den Balkon genau das richtige und es ist super wegen der Glasplatte oben drauf wegen den Gerüchen !

Diese Bewertung wurde für Philips Tischgrill verfasst

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14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Toller Tischgrill mit vielen Funktionen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ein sehr gelungener Tischgrill von Philips,der sehr viel bietet , einfach in der Bedienung ist . Egal was man in ihm macht ,es ist auf den Punkt und schmeckt gut. Die Reinigung ist kinderleicht, und geht schnell. Ich bin sowas von begeistert und kann diesen Grill jedem empfehlen.

Diese Bewertung wurde für Philips Tischgrill verfasst

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25/09/2025

Deutschland

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Perfekt für Familien wie uns!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Seit wir den Philips Tischgrill 5000 Series entdeckt haben, ist er bei uns regelmäßig im Einsatz. Er überzeugt nicht nur durch sein einfaches Handling, sondern vor allem durch seine besonderen Zusatzfunktionen und seine hohe Qualität! ▪︎ Smoker-Funktion: Mit etwas Holzrauch entsteht echtes BBQ-Feeling, perfekt für Fleisch, Fisch oder Gemüse mit rauchigem Aroma. Da macht der Duft alleine schon richtig Lust aufs Essen! ▪︎ Aromadiffusor: Ein echtes Highlight: Mit Wein oder Kräutern im Diffusor bekommt das Grillgut eine feine, raffinierte Note. Besonders Fisch gelingt damit außergewöhnlich aromatisch. Wir lieben diesen vielseitigen und leicht zu reinigenden Tischgrill, denn er macht das gemeinsame Essen zu einem kleinen Erlebnis. Ideal für Familien und alle, die kreatives Grillen lieben!

Diese Bewertung wurde für Philips Tischgrill verfasst

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