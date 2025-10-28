[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Was für ein toller Grill mit dem Feature auch zu Dämpfen und zu Räuchern,super vielseitig..Wir haben beide Funktionen genutzt uns sind super begeistert,unser Fisch und Fleisch hatte leckeres Räucheraroma und auch Rotwein kann man in den vorhanden Schlitz/Behälter hinzufügen um noch eine aromatischer Aroma zu erzeugen.Die Grillplatte hatte eine geriffelte Seite für den Fisch und das Fleisch und die andere Seite ist flach,für Gemüse,Brote usw.Durch den Integrierten Deckel wird die Luft im Inneren gespeichert und der Rächer und Dampfvorgang kann gestartet werden.Der Deckel verschließt das Aroma perfekt und man muss keine Angst vor spritzenden Öl haben.Ob Paprkia,Knobibröte,Würstchen,Hähnchen,Rind,Lachs und Fisch allgemein wird super gleichmäßig gegrillt und hat ein super Aroma aufgenommen und schmeckt nochmal besser als auf dem normalen Tischgrill.Auch das entstehende Wasser/Fett läuft in eine vorhergesehende Öffnung und lässt sich ganz einfach entfernen,damit ist die Reinigung der Grillplatte noch einfacher.Durch die einfache Abanahme des Deckels und der Grillplatte wird entweder per Abwasch oder Spülmaschine gereinigt,beides super schnell und einfach.Ein wirklich sehr tolles Grillerlebnis für Zu Hause oder den Garten.