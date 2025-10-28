Smoker
Aromainfusor
Einstellbare Temperatur
2.400 W
Große Grillfläche: 1250 cm²
Füge Holzspäne hinzu und schließe den Deckel, um Fleisch und Fisch mit einem rauchigen Grillgeschmack zu erhalten.
Aromainfusor für einen intensiveren Geschmack der Speisen mit natürlichem Kräuter- oder Weinaroma
Fünf Temperaturstufen grillen jede Zutat perfekt.
4.5
von 5
35
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
h_testerin_9002
28/10/2025
Deutschland
Phillips Tisch Grill
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ein Traum wirklich dieser Grill ich bin begeistert alles schmeckt super lecker 😍 Für den Balkon genau das richtige und es ist super wegen der Glasplatte oben drauf wegen den Gerüchen !
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enidan_23_958
14/10/2025
Deutschland
Toller Tischgrill mit vielen Funktionen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ein sehr gelungener Tischgrill von Philips,der sehr viel bietet , einfach in der Bedienung ist . Egal was man in ihm macht ,es ist auf den Punkt und schmeckt gut. Die Reinigung ist kinderleicht, und geht schnell. Ich bin sowas von begeistert und kann diesen Grill jedem empfehlen.
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annetts1_8697
25/09/2025
Deutschland
Perfekt für Familien wie uns!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Seit wir den Philips Tischgrill 5000 Series entdeckt haben, ist er bei uns regelmäßig im Einsatz. Er überzeugt nicht nur durch sein einfaches Handling, sondern vor allem durch seine besonderen Zusatzfunktionen und seine hohe Qualität! ▪︎ Smoker-Funktion: Mit etwas Holzrauch entsteht echtes BBQ-Feeling, perfekt für Fleisch, Fisch oder Gemüse mit rauchigem Aroma. Da macht der Duft alleine schon richtig Lust aufs Essen! ▪︎ Aromadiffusor: Ein echtes Highlight: Mit Wein oder Kräutern im Diffusor bekommt das Grillgut eine feine, raffinierte Note. Besonders Fisch gelingt damit außergewöhnlich aromatisch. Wir lieben diesen vielseitigen und leicht zu reinigenden Tischgrill, denn er macht das gemeinsame Essen zu einem kleinen Erlebnis. Ideal für Familien und alle, die kreatives Grillen lieben!
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