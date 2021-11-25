Eingestellt
Heißluftfritteuse
1,2 kg Multicooker
Schwarz
Dank des einzigartigen Designs des Philips Airfryers mit einer Kombination aus schnell zirkulierender heißer Luft, Seestern-Design und idealem Wärmeprofil erhältst du im Handumdrehen gesündere frittierte Speisen.
Der Airfryer bietet mit einer Kapazität von 1,2 kg für bis zu fünf Personen 50 % mehr Platz, sodass jetzt sogar größere Familien den Airfryer genießen können.**
Durch die einzigartige Rapid Air Heißlufttechnologie des Airfryers kannst du köstliche Snacks und Gerichte mit weniger Fett als bei herkömmlichen Fritteusen frittieren, backen, braten und grillen. Aufgrund der Rapid Air Heißlufttechnologie entstehen beim Frittieren mit dem Philips Airfryer außerdem weniger Gerüche und Dämpfe als bei herkömmlichen Fritteusen. Zudem ist das Gerät besonders sicher, einfach zu reinigen und dadurch sehr gut für den täglichen Gebrauch geeignet.
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x
Philips Airfryer Back- und Auflaufform
kompatibel mit Philips Airfryer HD9270, HD9280, NA130, NA230-NA231, NA33x, NA350 -NA352, NA55x
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Drbadgeo
25/11/2021
Ελλάδα
Η καλύτερη αγορά που έχω κάνει.Ποιότητα τιμή 10/10
Ποιοτική και αξιόπιστη. Ότι καλύτερο στην κατηγορία της.
Vorteile
Γρήγορη και αξιόπιστη
Nachteile
Δεν αφαιρείται το δίχτυ από το καλάθι
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL verfasst
Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Philips Fritteuse