ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
  • Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*

Eingestellt

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/90

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*
Dank der einzigartigen Rapid Air Heißlufttechnologie von Philips kannst du Speisen zubereiten, die außen knusprig und innen zart sind. Es wird nur wenig Öl benötigt, um eine perfekte Konsistenz und köstliche Ergebnisse zu erreichen!
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Avance

Avance
Grillplatte

CP9751/01

*Im Vergleich zu Pommes aus einer herkömmlichen Philips Fritteuse.

Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*

  • Heißluftfritteuse

  • 1,2 kg Multicooker

  • Schwarz

Einzigartiges Design für köstliche Ergebnisse beim Zubereiten mit wenig Fett

Einzigartiges Design für köstliche Ergebnisse beim Zubereiten mit wenig Fett

Dank des einzigartigen Designs des Philips Airfryers mit einer Kombination aus schnell zirkulierender heißer Luft, Seestern-Design und idealem Wärmeprofil erhältst du im Handumdrehen gesündere frittierte Speisen.

Große Kochkapazität von 1,2 kg für noch leckerere Speisen

Große Kochkapazität von 1,2 kg für noch leckerere Speisen

Der Airfryer bietet mit einer Kapazität von 1,2 kg für bis zu fünf Personen 50 % mehr Platz, sodass jetzt sogar größere Familien den Airfryer genießen können.**

Rapid Air Heißlufttechnologie für gesünderes Frittieren

Rapid Air Heißlufttechnologie für gesünderes Frittieren

Durch die einzigartige Rapid Air Heißlufttechnologie des Airfryers kannst du köstliche Snacks und Gerichte mit weniger Fett als bei herkömmlichen Fritteusen frittieren, backen, braten und grillen. Aufgrund der Rapid Air Heißlufttechnologie entstehen beim Frittieren mit dem Philips Airfryer außerdem weniger Gerüche und Dämpfe als bei herkömmlichen Fritteusen. Zudem ist das Gerät besonders sicher, einfach zu reinigen und dadurch sehr gut für den täglichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

25/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη αγορά που έχω κάνει.Ποιότητα τιμή 10/10

Ποιοτική και αξιόπιστη. Ότι καλύτερο στην κατηγορία της.

Vorteile

Γρήγορη και αξιόπιστη

Nachteile

Δεν αφαιρείται το δίχτυ από το καλάθι

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Philips Fritteuse