Für leckere Pommes frites mit bis zu 80 % weniger Fett!*

Dank der einzigartigen Rapid Air Heißlufttechnologie von Philips kannst du Speisen zubereiten, die außen knusprig und innen zart sind. Es wird nur wenig Öl benötigt, um eine perfekte Konsistenz und köstliche Ergebnisse zu erreichen!