HD9396/90
Sicheres und effizientes Kochen
Elegantes Design, einfache Bedienung
Familienfreundlich mit 1,7 Litern
Tee, Kaffee, Babynahrung, Kakao, Instant-Nudeln und vieles mehr profitieren von einer Zubereitung bei unterschiedlichen Temperaturen. Dieser Wasserkocher mit Temperaturregelung bietet 6 Temperatureinstellungen von 40 °C bis 100 °C für jederzeit perfekte und sichere Portionen.
Sobald der Wasserkocher die gewünschte Temperatur erreicht hat, hält unsere intelligente Warmhaltefunktion die genaue Wassertemperatur aufrecht. Kein erneutes Aufkochen erforderlich.
Du musst nicht warten, bis die Außenseite des Wasserkochers abgekühlt ist. Unser Wasserkocher mit Temperaturregelung hat eine doppelte Isolierschicht, die für ein kühles Äußeres sorgt und gleichzeitig das Wasser im Inneren für längere Zeit warm hält, sodass du warme Getränke länger genießen kannst.
1.0
von 5
1
Bewertung
Arach
18/04/2025
Ελλάδα
Μην το αγοράσεις
Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα verfasst
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα verfasst