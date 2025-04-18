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  • Über 10 Lebensmittel und Getränke mit der richtigen Temperatur
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7000 SeriesDoppelwandiger Wasserkocher

HD9396/90

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| (1) Bewertung
Über 10 Lebensmittel und Getränke mit der richtigen Temperatur
Wusstest du, dass deine Lieblingsgetränke, -suppen und -nudeln besser schmecken, wenn sie auf eine bestimmte Temperatur erwärmt werden? Unser doppelwandiger Wasserkocher mit Temperaturregelung erhitzt die Innenseite, während die Außenseite weiterhin kühl bleibt.
Alle Vorteile anzeigen

Einfach zu bedienen mit Anzeige am Griff

Über 10 Lebensmittel und Getränke mit der richtigen Temperatur

  • Sicheres und effizientes Kochen

  • Elegantes Design, einfache Bedienung

  • Familienfreundlich mit 1,7 Litern

Über 10 Lebensmittel und Getränke

Über 10 Lebensmittel und Getränke

Tee, Kaffee, Babynahrung, Kakao, Instant-Nudeln und vieles mehr profitieren von einer Zubereitung bei unterschiedlichen Temperaturen. Dieser Wasserkocher mit Temperaturregelung bietet 6 Temperatureinstellungen von 40 °C bis 100 °C für jederzeit perfekte und sichere Portionen.

Warmhaltefunktion

Warmhaltefunktion

Sobald der Wasserkocher die gewünschte Temperatur erreicht hat, hält unsere intelligente Warmhaltefunktion die genaue Wassertemperatur aufrecht. Kein erneutes Aufkochen erforderlich.

Berührungssicher

Berührungssicher

Du musst nicht warten, bis die Außenseite des Wasserkochers abgekühlt ist. Unser Wasserkocher mit Temperaturregelung hat eine doppelte Isolierschicht, die für ein kühles Äußeres sorgt und gleichzeitig das Wasser im Inneren für längere Zeit warm hält, sodass du warme Getränke länger genießen kannst.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

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18/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Μην το αγοράσεις

Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα verfasst

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα verfasst

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