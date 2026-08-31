Eingestellt
HI108/01
Einfache Verwendung, lange Lebensdauer
Das Light Care Trockenbügeleisen von Philips ist sehr leicht und bietet eine effektive Leistung mit wenig Aufwand und tollen Ergebnissen.
Geschliffene Bügelsohle
1000 W
1,7 m langes Kabel
Geschliffene Bügelsohle
Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen.
Die Textur am Griff des Bügeleisens gewährleistet einen komfortablen und ergonomischen Griff, damit Ihre Hand gut liegt und während des Bügelns nicht abrutscht.
Auszeichnungen
Bewertungen