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  • Einfache Verwendung, lange Lebensdauer
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Eingestellt

LightCareTrocken-Bügeleisen

HI108/01

1 Auszeichnung

Einfache Verwendung, lange Lebensdauer

Das Light Care Trockenbügeleisen von Philips ist sehr leicht und bietet eine effektive Leistung mit wenig Aufwand und tollen Ergebnissen.

Alle Vorteile anzeigen

Einfache Verwendung, lange Lebensdauer

  • Geschliffene Bügelsohle

  • 1000 W

  • 1,7 m langes Kabel

Geschliffene Bügelsohle

Geschliffene Bügelsohle

Geschliffene Bügelsohle

Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen

Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen

Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen.

Komfortabler Griff mit Textur für leichten Griff

Komfortabler Griff mit Textur für leichten Griff

Die Textur am Griff des Bügeleisens gewährleistet einen komfortablen und ergonomischen Griff, damit Ihre Hand gut liegt und während des Bügelns nicht abrutscht.

Technische Daten

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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