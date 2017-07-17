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Eingestellt

EasyShineStylingbürste mit Ionisierungsfunktion

HP4585/00

3.6
| (5) Bewertungen
Einfaches Bürsten, sofortiger Glanz
Mit der neuen Philips Stylingbürste mit Ionisierungsfunktion verleihen Sie Ihrem Haar überall und jederzeit mehr Glätte und Glanz und erleben eine völlig neue Dimension des Bürstens.
Alle Vorteile anzeigen

Einfaches Bürsten, sofortiger Glanz

  • Akkubetrieben

Ionisierungsfunktion für glattes, glänzende Haar

Ionisierungsfunktion für glattes, glänzende Haar

Statische Elektrizität existiert überall, vor allem in trockenen Umgebungen. Deshalb wird Ihr Haar leicht kraus und verfilzt schnell. Wir haben die simple Lösung, mit der Sie dieses ärgerliche Problem vermeiden können: die Stylingbürste mit Ionisierungsfunktion. Der Ionisator erzeugt negativ geladene Ionen, um die positive Ladung durch statische Elektrizität zu neutralisieren. Dies reduziert die statische Aufladung und sorgt sofort für glattes, glänzendes Haar. Um die Ionenverteilung auf Ihrem Haar zu verbessern, haben wir den Ionisator nahe am Kissen positioniert, wodurch die Ionen beim Bürsten auf dem Haar effizienter verteilt werden. So sehen Sie immer und überall gepflegt aus!

Nahtlos abgerundete Borstenspitzen schonen Haare und Kopfhaut

Nahtlos abgerundete Borstenspitzen schonen Haare und Kopfhaut

Alle Borstenspitzen sind nahtlos gefertigt, um Verletzungen der Kopfhaut oder verwickelte Haare während der Verwendung zu vermeiden. Die abgerundeten Spitzen verfügen über eine größere Kontaktoberfläche, die selbst empfindliche Kopfhaut schont.

Bürstenkissen mit optimaler Oberfläche für eine angenehme Anwendung

Bürstenkissen mit optimaler Oberfläche für eine angenehme Anwendung

Das optimale Bürstenkissen ermöglicht eine bessere Kraftverteilung und passt sich den Konturen des Kopfes natürlich an. So erhalten Sie ein komfortables Bürsterlebnis trotz der kompakten Größe. Gönnen Sie sich bei jedem Bürsten eine schnelle und dennoch beruhigende Kopfmassage und glänzendes, glattes Haar.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.6

von 5

5

Bewertungen

4
3

17/07/2017

België

België

impressionnant

compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyShine HP4585/00 Brosse ionique verfasst

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Diese Bewertung wurde für EasyShine HP4585/00 Brosse ionique verfasst

19/08/2018

Nederland

Nederland

Een toverborstel

Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!

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Diese Bewertung wurde für EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel verfasst

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25/03/2018

België

België

Super snel glanzend Haar !

Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar

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Diese Bewertung wurde für EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel verfasst

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