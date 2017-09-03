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Eingestellt

SalonDry ControlHaartrockner

HP4983/00

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der Haartrockner, auf den Sie sich verlassen können

Übernehmen Sie mit dem SalonDry Control die Kontrolle. Dank 2100 W Trockenleistung, Ionisierungsfunktion und verschiedenen Einstellungsstufen erhalten Sie immer die besten Stylingergebnisse.

Alle Vorteile anzeigen

SalonDry Control

Der Haartrockner, auf den Sie sich verlassen können

  • 2100 W

Der Volumendiffusor gibt mehr Volumen für Locken und schwungvolles Styling

Der Volumendiffusor gibt mehr Volumen für Locken und schwungvolles Styling

Der Volumendiffusor trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Er maximiert das Volumen, vor allem wenn er an den Haarwurzeln eingesetzt wird. So eignet er sich perfekt für lockiges und voluminöses Styling.

Professionelle Leistung von 2100 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2100 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4983/00 Secador verfasst

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21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4983/00 Föhn verfasst

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21/11/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer verfasst

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