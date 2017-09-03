Eingestellt
Der Haartrockner, auf den Sie sich verlassen können
Übernehmen Sie mit dem SalonDry Control die Kontrolle. Dank 2100 W Trockenleistung, Ionisierungsfunktion und verschiedenen Einstellungsstufen erhalten Sie immer die besten Stylingergebnisse.
2100 W
Der Volumendiffusor trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Er maximiert das Volumen, vor allem wenn er an den Haarwurzeln eingesetzt wird. So eignet er sich perfekt für lockiges und voluminöses Styling.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
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Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4983/00 Secador verfasst
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Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
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Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4983/00 Föhn verfasst
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Gaia118
21/11/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
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Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer verfasst
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