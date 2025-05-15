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Eingestellt
Satinelle Ice Premium
Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.
Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.
Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.
Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.
4.3
von 5
498
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Rabudo
15/05/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Unser bisher Bester.Leicht, funktional und universell einsetzbar..Empfehlenswert.
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst
Assi-26
12/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Sauger- und wischer
Kein Vergleich zu meinem herkömmlichen Staubsauger, bringt richtig Spaß. Tolles Gerät!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
EstherSnoopy
15/04/2023
Deutschland
Super Staubsauger für Haushalt und Camping
Von Anfang an super zufrieden, nach 2 Jahren Benutzung nochmal den gleichen gekauft, um ihn am Wohnwagen zu haben :) tolles Teil Nach 3 Jahren dürfen auch mal die Gummilippen stumpf sein aber an Leistung in der gesamten Zeit nichts verloren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst