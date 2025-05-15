ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Jetzt anmelden

Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts

Eingestellt

SatinelleEpilierer

HP6503/00

4.3

| (498) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Satinelle Ice Premium

Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.

Alle Vorteile anzeigen

Supersanfter Epilierer mit Ice Cooler und Sonic-Massage

Satinelle Ice Premium

Sonic-Massagesystem

Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.

Hypoallergene Pinzetten

Hypoallergene Pinzetten

Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.

Premium Ice Cooler

Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

498

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

15/05/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Unser bisher Bester.Leicht, funktional und universell einsetzbar..Empfehlenswert.

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Akku-Staubsauger verfasst

12/01/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Sauger- und wischer

Kein Vergleich zu meinem herkömmlichen Staubsauger, bringt richtig Spaß. Tolles Gerät!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6729/01 kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

15/04/2023

Deutschland

Deutschland

Super Staubsauger für Haushalt und Camping

Von Anfang an super zufrieden, nach 2 Jahren Benutzung nochmal den gleichen gekauft, um ihn am Wohnwagen zu haben :) tolles Teil Nach 3 Jahren dürfen auch mal die Gummilippen stumpf sein aber an Leistung in der gesamten Zeit nichts verloren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration