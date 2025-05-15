Hauptgrund meiner Entscheidung für einen kabellosen Staubsauger waren unsere Treppen. Der Staubsauger Roboter ist dafür nicht geeignet und unser kabelgebundener Staubsauger ist auf Dauer zu schwer. Nun kam endlich der SpeedPro Aqua, und ich musste ihn gleich mal austesten. Die Anleitung besteht komplett aus Bildern, finde ich ungewohnt. Ich mag da eher klare schriftliche Anweisungen. Zubehör ist auch einiges dabei, was ich super finde, aber die Halterung ist nur für das Gerät zum Laden. Ich hätte mir da noch etwas mehr gewünscht, also noch ne Halterung für die Zusatzaufsätze, damit man alles an einer Stelle griffbereit hat. Die Inbetriebnahme ist einfach und da der Akku schon ein wenig vorgeladen war, konnte ich direkt testen was der Staubsauger so drauf hat. Und ich muss sagen, er saugt sehr gut. Und Kraft hat er auch gut, so dass der Teppich sowie die Treppenmatten wunderbar sauber waren. Vor allem Katzenhaare hat er alle super aufgenommen, was seh wichtig für uns ist bei 4 Stubentigern. Die Lösung mit dem Licht ist super, man sieht selbst das kleinste übriggebliebene Haar oder Staub. Und da er so leicht unf wendig ist, merkt man gar nicht dass man schon durch ist und dabei die Treppe schon mit gesaugt hat. Mein Rücken dankt es mir auch. Ich habe mir schon das Aufsatzset fürs Auto bestellt. Somit kann der alte Staubsauger jetzt in den Ruhestand gehen.