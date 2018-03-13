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Eingestellt

SatinPerfectEpilierer

HP6576

3.9

| (9) Bewertungen

In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!

Alle Vorteile anzeigen

In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

  • Für den gesamten Körper und das Gesicht

  • Kabellos

Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde

Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde

Kabelloser Epilierer für eine flexible Verwendung. Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde.

Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.

Vibrierendes Massageelement stimuliert und glättet die Haut

Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.

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3.9

von 5

9

Bewertungen

2

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

i have had this product for 15 years and it still works although performance has slowed down alittle which is obvious .. i am back on this site and gladly found the same model still available. i am going to buy this product again just incase my first one stops working as it seems like it is counting its last breath hehe.. thanks phillip for not ending the line

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6576 Epilator verfasst

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27/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Efficient product

Does the job and it's not at all painful. Comes in a nice bag and lots of extras included.

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27/08/2012

United Kingdom

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Verifizierter Käufer

Efficient product

Does the job and it's not at all painful. Comes in a nice bag and lots of extras included.

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