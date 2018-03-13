Eingestellt
HP6576
In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält
Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!
Für den gesamten Körper und das Gesicht
Kabellos
Kabelloser Epilierer für eine flexible Verwendung. Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.
Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.
3.9
von 5
9
Bewertungen
samAKAmishi
13/03/2018
United Kingdom
brilliant
i have had this product for 15 years and it still works although performance has slowed down alittle which is obvious .. i am back on this site and gladly found the same model still available. i am going to buy this product again just incase my first one stops working as it seems like it is counting its last breath hehe.. thanks phillip for not ending the line
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Boonbetty
27/08/2012
United Kingdom
Efficient product
Does the job and it's not at all painful. Comes in a nice bag and lots of extras included.
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Boonbetty
27/08/2012
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Efficient product
Does the job and it's not at all painful. Comes in a nice bag and lots of extras included.
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