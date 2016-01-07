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Eingestellt

SatinPerfectEpilierer

HP6577/00

4.2
| (31) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Zeigen Sie Ihre perfekte Haut
Der Philips SatinPerfect Epilierer mit SkinPerfect-System entfernt sogar feine, kurze Härchen und schont dabei die Haut. Nass- und Trockenfunktion für eine komfortable Verwendung unter der Dusche. Inklusive Scherkopf mit Trimmeraufsatz.
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Epilierer mit SkinPerfect-System

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  • Nass/trocken

  • Mit Scherkopf

Strukturierte Keramikpinzetten entfernen selbst feinste und kürzeste Härchen

Strukturierte Keramikpinzetten entfernen selbst feinste und kürzeste Härchen

Dieser Epilierer verfügt über strukturierte Keramikpinzetten, die selbst feinste Härchen sanft entfernen

Breiter Epilierkopf bedeckt mehr Hautoberfläche mit jedem Zug

Breiter Epilierkopf bedeckt mehr Hautoberfläche mit jedem Zug

Unser besonders breiter Epilierkopf bietet eine optimale Haarentfernung mit jedem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

31

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

07/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Diese Produkt hat meine Erwartung entsprochen

Hat mich überzeugt! Gerne werde ich das Produkt weiterempfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6577/00 Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6577/00 Epilierer verfasst

07/07/2015

Deutschland

Deutschland

Dieser Epilierer hat mich vollkommen überzeugt!

Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Im Voraus muss ich noch sagen, dass ich davor auch schon mehrere Epilierer hatte und deswegen gut vergleichen kann. ANWENDUNG Die Anwendung ist wirklich einfach und leicht zu verstehen. Als ich den Epilierer zum ersten Mal benutzt habe, habe ich gedacht „Oh nein, der funktioniert ja überhaupt nicht!“, weil ich wirklich nichts (!) gespürt habe. Dann habe ich mir aber mein Bein angesehen und die Haare waren tatsächlich entfernt! Ich bin vollkommen begeistert und habe schon gleich vielen meiner Freunde diesen Epilierer empfohlen, vor allem denen die sich nicht epilieren, weil es ihnen zu schmerzhaft ist. Natürlich gilt dieses Schmerzempfinden nicht an jeder Stelle, was ja auch klar ist, aber im Vergleich zu den Epilierern, die ich bisher hatte, kann ich sagen, dass dieser mit Abstand am wenigsten wehtut. Zusammenfassung: keine Schmerzen!, Extrem einfache Bedienung, auch für die, die sich mit Technik nicht so gut auskennen! NASS ODER TROCKEN? Wirklich toll finde ich, dass man den Epilierer auch mit unter die Dusche nehmen kann! Ich habe beides ausprobiert. Sowohl nass, als auch trocken und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich keinen Unterschied festgestellt habe. Ich bevorzuge jedoch trocken, weil ich immer die Befürchtung habe, er könnte mir aus der Hand rutschen oder ähnliches. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Zusammenfassung: Kein Unterschied zwischen nass und trocken! AUFSÄTZE Dass es so eine große Auswahl an verschiedenen Aufsätzen gibt, die zusätzlich mitgeliefert werden, finde ich echt klasse! Am meisten bevorzuge ich den Lift & Massage Aufsatz. Man kommt mit ihm gut an jede Stelle ran und mit ihm habe ich auch die wenigsten Schmerzen. Der SkinStretcher, welcher die Schmerzen eigentlich noch mehr mildern sollte, hat mich nicht wirklich begeistert, denn 1. Ist er mir für einige Stellen zu groß und damit nicht sehr anpassungsfähig/ flexibel 2. Hatte ich (wie oben erwähnt) mit dem Lift & Massage Aufsatz die wenigsten Schmerzen. Dass sich der Aufsatz bei mir nicht wirklich von dem anderen unterscheidet (bezogen auf Schmerzen) kann aber auch daran liegen, dass ich noch eine wirklich straffe Haut habe. Ich Trimme übrigens auch sehr gerne meine Haare wenige Tage vor dem Epilieren, deswegen kann ich sagen, dass der Trimmer auch super funktioniert und seinen Zweck erfüllt. Zuletzt noch der Präzisionsaufsatz, den ich besonders für das Gesicht empfehlen kann, da das sehr empfindlich ist. Zusammenfassung: Ich finde die große Auswahl an Aufsätzen super! Am besten hat mir der Lift & Massage Aufsatz und der Trimmer überzeugt. ERGEBNIS DER HAARENTFERNUNG Ich muss sagen, dass man teilweise schon einige Male über eine Stelle gehen muss bis diese total enthaart ist. Meine Bein sehen jetzt definitiv gepflegt aus, aber einige blonde Härchen sind trotzdem übrig, diese sieht man im Licht, aber das ist ja nicht wirklich schlimm. Vor allem, weil ich die mit dem Rasierer auch fast nie wegbekomme! Der größte Plus-Punkt ist definitiv, dass sich meine Beine super weich anfühlen UND dass es auch einen Monat lang hält. Zusammenfassung: Gutes Ergebnis! REINIGUNG Die Reinigung ist super einfach! Einfach mit Wasser abspülen oder auch mit dem mitgeliefertem Bürstchen kleine Haare entfernen. Dazu wollte ich noch sagen, dass generell nicht viele Haare in dem Epilierer bleiben, das finde ich super, weil man den Epiliervorgang sogut wie nie unterbrechen muss. Ich gebe dem Epilierer die Schulnote: 1-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6577/00 Epilierer verfasst

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23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good all rounder

Great idea having two in one, great when going on holiday less to pack.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6577/00 Epilator verfasst

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6577/00 Epilator verfasst

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