ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
  • Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect

Eingestellt

DryCare AdvancedHaartrockner

HP8230/00

4.6
| (176) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelles Trocknen. Wählen Sie aus unterschiedlichen Wärme- und Temperatureinstellungen aus, oder stellen Sie einfach ThermoProtect für ein schnelles Trocknen bei einer konstanten schonenden Temperatur ein.
Alle Vorteile anzeigen

mit 14 mm Stylingdüse.

Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2.100 W

  • 6 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen

  • Kaltstufe

ThermoProtect-Temperatureinstellung

ThermoProtect-Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Professionelle Leistung von 2100 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2100 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

176

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

1

20/04/2023

Deutschland

Deutschland

sehr robust und langlebig

Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!

Vorteile

Robust

Nachteile

Keine erfahren!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner verfasst

22/06/2021

Deutschland

Deutschland

Definitiv die richtige Wahl

Super zum Haare föhnen und zum Stylen. Ich habe schon 2 Vorgängermodelle jeweils ca. 10 Jahre verwendet. Mittlerweile probiere ich keine anderen Produkte mehr aus. Einfach die Mittelklasse von Philips kaufen. Kann ich nur weiterempfehlen.

Vorteile

Qualität, Preis und Leistung

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst

14/07/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super empfehlenswert

bester Föhn denn ch je hatte. Werde mir auch noch einen zweiten als Reserve zulegen.

Vorteile

Haare beommen einen schönen Glanz.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced BHD169/00 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced BHD169/00 Haartrockner verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration