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Eingestellt

ThermoProtect IonicHaartrockner

HP8232/08

4.6

| (197) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect

Schützen Sie Ihr Haare, und genießen Sie gleichzeitig professionelle Ergebnisse beim Trocknen. Unterschiedliche Wärme- und Geschwindigkeitseinstellungen sorgen für das gewünschte Föhnergebnis. Verfügt über ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.

Alle Vorteile anzeigen

mit Volumendiffusor und 14 mm Stylingdüse.

Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect

  • 2.200 W

  • ThermoProtect-Einstellung

  • mit Volumendiffusor

  • Ionisierungsfunktion

Kaltstufe für lang anhaltenden Look

Kaltstufe für lang anhaltenden Look

Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion für Haarstyler, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

ThermoProtect-Temperatureinstellung

ThermoProtect-Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.6

von 5

197

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

17/04/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet

Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-17

19/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bester Göhn

Die Reduzierung der Hitze schont die Haare gutes handling

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-19

04/11/2021

Deutschland

Deutschland

Bin sehr zufrieden!

Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Es ist ein Haartrockner der nicht teuer ist und nach 3 Jahren immer noch funktioniert. Top

Vorteile

günstig, gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst

Datum der Benutzung 2019-11-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst

Datum der Benutzung 2019-11-04

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