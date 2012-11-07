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Gesünderes Trocknen dank innovativem Sensor
Der Haartrockner Philips ActiveCare ist mit einem einzigartigen TempPrecision™-Sensor ausgestattet, der die Temperatur des Haares misst und die Temperatur automatisch reduziert, sobald das Haar trocken ist. Die gesunde Feuchtigkeitsbalance des Haares bleibt erhalten.
2300 W
TempPrecision-Sensor
Ionisierungsfunktion
6 Gebläsestufen/Temperatureinstellungen
Der einzigartige TempPrecision™-Sensor misst die Temperatur des Haares beim Trocknen und verringert die Temperaturstufe automatisch, sobald das Haar trocken ist. Die gesunde Feuchtigkeit bleibt im Haar, sodass das Haar kräftig und glänzend bleibt. Die LED-Anzeige oben auf dem Trockner leuchtet, wenn der Sensor eingeschaltet ist.
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
Das Keramikelement gibt Infrarotwärme ab, die Ihr Haar von innen heraus trocknet und es somit vor dem Austrocknen schützt – ohne dass Geschwindigkeit und Effektivität beeinträchtigt werden.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Auszeichnungen
4.6
von 5
15
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Reinbur
07/11/2012
Deutschland
Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar
Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8270/00 Haartrockner verfasst
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Dominic
17/04/2012
Deutschland
Der beste Haartrockner den ich je hatte!
Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.
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Diese Bewertung wurde für HP8270/00 Haartrockner verfasst
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User
21/10/2014
Österreich
Der perfekte Haartrockner für die ganze Familie
Der Haartrockner wird sowohl meinem Bürstenhaarschnitt als auch den langen Haaren meiner Familie (Frau+2 Töchtern) gerecht. Durch die spezielle Ionisierungsfunktion werden die langen Haare nicht elektrisch aufgeladen und der Temperatur-Sensor verhindert tatsächlich zu starke Hitze auf der Haut. Wir verwenden den Haartrockner bereits seit 2 Jahren und er funktioniert so gut, wie am ersten Tag.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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