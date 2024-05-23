Eingestellt
MoistureProtect-Sensor
2.300 W
Ionisierungsfunktion
Kaltstufe
Die innovative MoistureProtect-Infrarottechnologie überwacht die Temperatur fortlaufend und passt sie an die Trocknungsanforderungen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Temperatur der Haaroberfläche während des Trocknens 4000 Mal und passt die Wärme an, um Feuchtigkeitsverlust und Schäden an der Schuppenschicht zu vermeiden. So behält Ihr Haar seine Feuchtigkeit bei für besten Glanz und Weichheit. Sie können den Sensor ganz nach Ihren Bedürfnissen ein- und ausschalten.
Verwendet Infrarottechnologie, um Ihr Haar zu analysieren, und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten.
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
4.4
von 5
232
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Mogili
23/05/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist einfach super
Der beste Föhn, den ich je hatte. Die Haare trocknen sehr schnell,fliegen nicht und glänzen auch noch toll. Auf jeden Fall seine fünf Sterne wert und den Preis auch. Einfach ein top Produkt.
Vorteile
Haare trocknen schnell.Glänzen super.
Nachteile
Keine!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
13/03/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Haartrockner
Der DryCare Prestige HP8280/00 Haartrockner leistet gute Dienste, so wie ich es vom einem Föhn erwarte. Es ist allerdings sehr schwer. Störend hat bei uns auch schon das lange Kabel gewirkt, doch ich denke, dass in anderen Haushalten gerade eine solche Länge wichtig. ist.
Vorteile
Hat alles, was man von einem Föhn erwartet.
Nachteile
Schwer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Foxy1992
01/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bestes Föhnerlebnis
Ich bin so froh mich für diesen Föhn entschieden zu haben. Mein alter war ein Braun Series, der anfing merkwürdige Geräusche und Gerüche von sich zu geben. Noch nie hat ein Föhn mir so ein schönes Haargefühl vermittelt.
Vorteile
Haarschonend
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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