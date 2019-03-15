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Eingestellt

Essential Care

HP8319/00

4.2

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Einfaches Glätten und strahlender Glanz

Der neue Essential Care Haarglätter verfügt über längere Platten, die für schnelleres Glätten und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Sie ermöglichen es Ihnen, den gewünschten glatten Look schneller zu stylen, während sie gleichzeitig Ihr Haar schonen.

Alle Vorteile anzeigen

mit 100 mm langen Platten

Einfaches Glätten und strahlender Glanz

  • Längere Platten (100 mm)

  • 210 °C professionelle Temperatur

  • Keramikplatten

Lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Die längeren Platten helfen Ihnen, perfekte Glättungsergebnisse in weniger Zeit zu erreichen.

210 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

210 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

Mit dieser hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden

Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

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18/12/2015

France

France

Verifizierter Käufer

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

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15/04/2016

France

France

Bon produit

[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport

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