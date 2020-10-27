Eingestellt
Glattes und glänzendes Haar leicht gemacht
Lange Turmalin-Keramikplatten, speziell für einfaches und schnelles Styling entwickelt.
Turmalin-Keramikbeschichtung
100 mm lange Platten
210 °C Styling-Temperatur
Die Turmalin-Keramikplatten gleiten sanft durch Ihr Haar und sorgen so für einen glänzenden, glatteren Look.
Längere 100 mm Platten ermöglichen einen besseren Kontakt zum Haar und perfekte Glättungsergebnisse in kürzerer Zeit.
Dank dieser hohen Temperatur können Sie Ihren Haarstyle ändern und Ihren Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
4.3
von 5
41
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Morgane.l36
27/10/2020
France
Teil der Aktion
Parfait
Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!
Vorteile
Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter
Nachteile
Aucun
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst
Date of Use 2020-09-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst
Date of Use 2020-09-27
Nadia47
22/10/2020
France
Teil der Aktion
Très bon produit
Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.
Vorteile
Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace
Nachteile
Pas de pochette
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst
Date of Use 2020-09-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst
Date of Use 2020-09-21
Cacahuet72240
21/10/2020
France
Teil der Aktion
Lisseur Philips HP8321/00
Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile
Vorteile
Respect des cheveux coiffage rapide et rapide
Nachteile
Aucun pour moi
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst
Date of Use 2020-09-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst
Date of Use 2020-09-21