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  • Glattes und glänzendes Haar leicht gemacht
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Eingestellt

EssentialHaarglätter

HP8321/00

4.3

| (41) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

Glattes und glänzendes Haar leicht gemacht

Lange Turmalin-Keramikplatten, speziell für einfaches und schnelles Styling entwickelt.

Alle Vorteile anzeigen

Glattes und glänzendes Haar leicht gemacht

  • Turmalin-Keramikbeschichtung

  • 100 mm lange Platten

  • 210 °C Styling-Temperatur

Turmalin-Keramikplatten

Turmalin-Keramikplatten

Die Turmalin-Keramikplatten gleiten sanft durch Ihr Haar und sorgen so für einen glänzenden, glatteren Look.

100 mm lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

100 mm lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Längere 100 mm Platten ermöglichen einen besseren Kontakt zum Haar und perfekte Glättungsergebnisse in kürzerer Zeit.

210 °C Stylingtemperatur für einen perfekten Look

210 °C Stylingtemperatur für einen perfekten Look

Dank dieser hohen Temperatur können Sie Ihren Haarstyle ändern und Ihren Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

41

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

27/10/2020

France

France

Parfait

Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!

Vorteile

Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter

Nachteile

Aucun

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst

Date of Use 2020-09-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst

Date of Use 2020-09-27

22/10/2020

France

France

Très bon produit

Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.

Vorteile

Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace

Nachteile

Pas de pochette

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst

Date of Use 2020-09-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst

Date of Use 2020-09-21

21/10/2020

France

France

Lisseur Philips HP8321/00

Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile

Vorteile

Respect des cheveux coiffage rapide et rapide

Nachteile

Aucun pour moi

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8321/00 Lisseur verfasst

Date of Use 2020-09-21

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Date of Use 2020-09-21

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