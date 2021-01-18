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MoistureProtectHaarglätter

HP8372/00

4.3
| (127) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Erhalten Sie die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars
Sensortechnologie schützt das Feuchtigkeitsgleichgewicht Ihres Haars. Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Bewahrt bis zu 63% an Feuchtigkeit (gemessen nach 1 Zug, 2013).
Alle Vorteile anzeigen

Für einen gesunden Glanz

Erhalten Sie die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars

  • MoistureProtect-Technologie

  • Ionisierungsfunktion

  • Federnde Keramikplatten

Perfekter Feuchtigkeitsschutz dank innovativem Sensor

Perfekter Feuchtigkeitsschutz dank innovativem Sensor

Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten.

Verhindert statische Aufladung für glattes und glänzendes Haar

Verhindert statische Aufladung für glattes und glänzendes Haar

Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Üben Sie weniger Druck aus, um das Risiko von Haarbruch zu verringern

Üben Sie weniger Druck aus, um das Risiko von Haarbruch zu verringern

Die federnden Platten sind beweglich und passen somit den Druck dem Haar an. Dies schützt die Haarpracht vor Schäden und reduziert die Gefahr von Haarbruch.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

127

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

18/01/2021

Deutschland

Deutschland

Keine Schädigung der Haare

Das Glätteisen ist wirklich zu empfehlen, denn meine Haare tragen weniger Schaden durch die Hitze. Die max. Temperatur von 200° reicht dabei auch vollkommen aus um dickeres Haar zu stylen. Das Design ist auch sehr ansprechend. Zudem liegt das Glätteisen sehr gut in der Gand um beispielsweise Locken zu kreieren. Das erhiten auf die gewünschte Stufe dauert ebenfalls nicht lange und es wird angezeigt wann das Gerät bereit ist für den Gebrauch.

Vorteile

Weniger Schädigung, schnelles Erhitzen, liegt gut in der Hand

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Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter verfasst

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26/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat großartige Funktionen!

Das Glätteisen funktioniert bei meinen Haaren super, bin super zufrieden damit...! 5 Sterne

Vorteile

Glatte, seidige Haare

Nachteile

Nicht bekannt

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07/09/2020

Deutschland

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Kaufempfehlung

Das Gerät ist sehr schnell einsatzbereit, liegt gut in der Hand und glättet schonend, aber wirkungsvoll. Ein sehr gutes Gerät. Das Preis- , Leistungsverhältnis ist super.

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