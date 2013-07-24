Eingestellt
Sorgenfreies Styling für gesunde Locken und Wellen
Möchten Sie gern natürlich aussehende Locken und Wellen stylen, ohne sich darum sorgen zu müssen, dass Sie Ihr Haar oder sich selbst während des Stylings verbrennen? Dank des innovativen Philips ProCare Lockenstabs können Sie Ihr Haar ganz beruhigt frisieren.
Konischer 13 bis 25 mm Lockenstab
Schutz durch Beschichtung
150 - 200 °C Temperatur
Curl Ready-Anzeige
Die Schutzbeschichtung des Lockenstabs sorgt für ein schonendes Styling ohne das Risiko von Verbrennungen. 96 % der 55 im Rahmen einer Studie befragten Frauen sagen, dass "die Schutzbeschichtung des Lockenstabs für ein schonendes Styling ohne das Riskio von Verbrennungen sorgt".
Die einzigartige Curl Ready-Anzeige informiert Sie durch einen Signalton, wenn Ihre Locke fertig ist. Dank dieser innovativen Funktion erhalten Sie wundervolle Locken und Wellen und können Ihr Haar vor Überhitzung schützen. Wählen Sie einfach abhängig von Ihrem Haartyp eine von drei Lockenstufen aus, und drücken Sie die entsprechende Taste, nachdem Sie eine Haarsträhne um den Lockenstab gewickelt haben.
Das Integrierte LCD-Display mit Haartypanzeige ermöglicht Ihnen, die passende Lockenstufe für Ihren Haartyp auszuwählen und Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen.
4.8
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Tina
24/07/2013
Deutschland
Super!
Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.
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Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab verfasst
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HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Boucleur conique verfasst
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lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
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