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Eingestellt

ProCareKonischer Lockenstab

HP8619/00

4.8

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Sorgenfreies Styling für gesunde Locken und Wellen

Möchten Sie gern natürlich aussehende Locken und Wellen stylen, ohne sich darum sorgen zu müssen, dass Sie Ihr Haar oder sich selbst während des Stylings verbrennen? Dank des innovativen Philips ProCare Lockenstabs können Sie Ihr Haar ganz beruhigt frisieren.

Alle Vorteile anzeigen

Sorgenfreies Styling für gesunde Locken und Wellen

  • Konischer 13 bis 25 mm Lockenstab

  • Schutz durch Beschichtung

  • 150 - 200 °C Temperatur

  • Curl Ready-Anzeige

Schutzbeschichtung: verhindert Verbrennungen von Händen und Haaren.

Schutzbeschichtung: verhindert Verbrennungen von Händen und Haaren.

Die Schutzbeschichtung des Lockenstabs sorgt für ein schonendes Styling ohne das Risiko von Verbrennungen. 96 % der 55 im Rahmen einer Studie befragten Frauen sagen, dass "die Schutzbeschichtung des Lockenstabs für ein schonendes Styling ohne das Riskio von Verbrennungen sorgt".

Einzigartige Anzeige, die Sie informiert, wann Ihre Locke fertig ist.

Einzigartige Anzeige, die Sie informiert, wann Ihre Locke fertig ist.

Die einzigartige Curl Ready-Anzeige informiert Sie durch einen Signalton, wenn Ihre Locke fertig ist. Dank dieser innovativen Funktion erhalten Sie wundervolle Locken und Wellen und können Ihr Haar vor Überhitzung schützen. Wählen Sie einfach abhängig von Ihrem Haartyp eine von drei Lockenstufen aus, und drücken Sie die entsprechende Taste, nachdem Sie eine Haarsträhne um den Lockenstab gewickelt haben.

Digitale Temperatureinstellungen, passend für Ihren Haartyp.

Digitale Temperatureinstellungen, passend für Ihren Haartyp.

Das Integrierte LCD-Display mit Haartypanzeige ermöglicht Ihnen, die passende Lockenstufe für Ihren Haartyp auszuwählen und Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

24/07/2013

Deutschland

Deutschland

Super!

Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab verfasst

06/03/2014

France

France

Mon premier boucleur !

Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)

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Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Boucleur conique verfasst

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Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Boucleur conique verfasst

09/01/2014

France

France

Au top !

J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!

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Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Boucleur conique verfasst

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Diese Bewertung wurde für ProCare HP8619/00 Boucleur conique verfasst

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