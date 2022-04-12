Mir wurde das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt, dies hat jedoch keine Beeinflussung auf meine Bewertung. Ich hatte nun vier Wochen ausgiebig Zeit, den Haarglätter zu testen. Ich habe von Natur aus unregelmäßig gelockte Haare. Deshalb drehe ich mir gerne morgens mit dem Glätteisen Wellen in die Haare, damit sie schön fallen. Das geht besonders gut mit dem Philips Prestige Pro, da die Strähnen durch die federnden Titanplatten und die abgerundeten Kanten nur so hindurchgleiten. Die Platten heizen sich besonders schnell auf und schalten sich ebenso von alleine wieder ab, wenn der Haarglätter länger nicht verwendet wird. Dabei kann eine Hitze von bis zu 230°C erreicht werden. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall ein Hitzeschutzspray zu verwenden. Das 2.5 Meter lange Kabel vereinfacht das Styling. Was mir persönlich noch fehlt wäre ein Lock-System, durch dass der Haarglätter nicht automatisch aufgeht. Dafür ist aber eine Kappe beigelegt, die man über den vorderen Teil stülpen kann um ein Aufklappen unterwegs zu verhindern.