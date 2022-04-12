ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten
  • Professionelles Glätten mit Titanplatten

Prestige ProHaarglätter

HPS930/00

4.6
| (149) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Professionelles Glätten mit Titanplatten
Der Philips Haarglätter Prestige Pro sorgt mit seinen Titanplatten für professionelle Leistung. Dank der kurzen Aufheizdauer von gerade einmal 10 Sekunden können Sie direkt loslegen und genießen dabei optimale Kontrolle mit digitalen Temperatureinstellungen.
Alle Vorteile anzeigen

Professionelles Glätten mit Titanplatten

  • Federnde Titanplatten

  • Präzise Steuerung 230 °C

  • Ionisierung für glänzendes Haar

  • 10 Sek. Aufheizzeit

Titanbeschichtete Platten für ein schnelles und glatteres Ergebnis

Titanbeschichtete Platten für ein schnelles und glatteres Ergebnis

Professionelle titanbeschichtete Platten für beste Wärmeleitung. Dieses hochwertige Plattenmaterial ist langlebig und überträgt Wärme umgehend, was für schnelles und gleichmäßiges Glätten sorgt.

Verhindern Sie Haarbruch mit federnden Platten

Verhindern Sie Haarbruch mit federnden Platten

Die federnden Platten bewegen sich, wenn beim Glätten zu viel Druck ausgeübt wird. So wird das Haar geschützt und Haarbruch vermieden.

100 mm lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

100 mm lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Längere 100 mm Platten ermöglichen einen besseren Kontakt zum Haar und perfekte Glättungsergebnisse in kürzerer Zeit.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

149

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

12/04/2022

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Perfekter Beruf

[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden

Vorteile

Preis und Qualität

Nachteile

Farbe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

18/02/2022

Deutschland

Deutschland

Super Artikel für optimale Glättung

Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

13/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Keine Ahnung

Das Glätteisen war ein Geschenk, ich kann leider keine Bewertung abgeben.

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

Diese Bewertung wurde für Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration