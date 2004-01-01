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HQ30
Gründliche Rasur
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SHAVER 2HD BATT.
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Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.
Bis zu 60 Minuten Rasieren im Akkubetrieb.
Das einzigartige 2-Klingen-System des Philips Rasierers hebt das Haar zuerst an, für eine unglaublich gründliche Rasur.
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