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      SHAVER 2HD BATT.

      HQ30

      Gründliche Rasur

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      Gründliche Rasur

      2-Klingen-Schnittsystem

      Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

      Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

      Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.

      Bis zu 60 Minuten Rasieren im Akkubetrieb

      Bis zu 60 Minuten Rasieren im Akkubetrieb.

      Einzigartiges Lift & Cut-System

      Das einzigartige 2-Klingen-System des Philips Rasierers hebt das Haar zuerst an, für eine unglaublich gründliche Rasur.

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