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Scherköpfe

HQ56/50

4.2
| (36) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Für eine jederzeit gründliche Rasur
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
Alle Vorteile anzeigen

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • CloseCut

  • Passt auf die Serie HQ900

  • Passt auf HQ64, HQ66, HQ68 und HQ69

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

36

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

02/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hält, was es verspricht

Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte

Vorteile

Preis-Leitungsverhältnis stimmt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads verfasst

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Diese Bewertung wurde für Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads verfasst

13/09/2016

België

België

bonne qualité

5 étoile si je trouve les têtes pour mon HQ5426 qui n'est pas repris dans la liste de compatibiler

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ56/50 têtes de rasage verfasst

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