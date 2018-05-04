Eingestellt
Präzise und verlässlich
Da der Rasierer vollständig abwaschbar ist, können Sie ihn nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser abspülen. So können Sie täglich auf eine komfortable und gründliche Rasur vertrauen.
Präzisionsrasiersystem
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
4.0
von 5
101
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Skyblu
25/07/2012
United Kingdom
Simple, effective, quick
Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Spartan
02/10/2011
United Kingdom
The product is exactly what i needed
This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.