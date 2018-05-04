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  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
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  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich

Eingestellt

7000 SeriesElektrorasierer

HQ7320/17

4
| (101) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Präzise und verlässlich
Da der Rasierer vollständig abwaschbar ist, können Sie ihn nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser abspülen. So können Sie täglich auf eine komfortable und gründliche Rasur vertrauen.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

Präzise und verlässlich

  • Präzisionsrasiersystem

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Komfort-Scherköpfe

Komfort-Scherköpfe

Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

101

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great long service shaver

I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simple, effective, quick

Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The product is exactly what i needed

This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst

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  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 