Eingestellt
Schnelles Aufladen
Reiseetui
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
4.4
von 5
60
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
knox
09/04/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7380 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
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Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.