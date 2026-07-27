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  • Die ultra-gründliche Rasur
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Eingestellt

SmartTouch-XLElektrorasierer

HQ9090

Die ultra-gründliche Rasur
Der SmartTouch-XL mit 2 Scherköpfen kombiniert die hochmodernen Speed-XL Scherköpfe mit dem besonderen SmartTouch-Konturenanpassungssystem zu einer schnellen, gründlichen und hautschonenden Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Konturenanpassung, auch an schwer erreichbaren Stellen

Die ultra-gründliche Rasur

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

Individuelle Anpassung der Scherköpfe an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 