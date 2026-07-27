Fortschrittliche ProMix Mixertechnologie

Philips ProMix wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Universität Stuttgart entwickelt und verfügt über eine einzigartige und fortschrittliche Mixtechnologie. Das dreieckige Klingendesign ermöglicht eine hervorragende Zirkulation beim Mixen und sorgt so stets für gleichmäßige und schnelle Ergebnisse.