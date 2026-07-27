ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
  • Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden

Refurbished

ProMix Stabmixer3000 Series

HR2520/01R1

Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden
Der Philips Stabmixer Series 3000 verfügt über einen leistungsstarken 400-W-Motor und die fortschrittliche ProMix Mixertechnologie zum schnellen Mixen deiner Lieblingszutaten – von Suppen und Smoothies bis hin zu Pürees und Dips. Alles mit einem leichten, ergonomischen Design.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Gleichmäßiges und müheloses tägliches Mixen

Einfaches, gleichmäßiges Mixen in Sekunden

  • 400 W

  • Becher

  • Weiß

  • Kunststoff

Robuster 400-W-Motor

Robuster 400-W-Motor

Dank eines 400 W starken Motors mixen Sie all Ihre täglichen Lieblingsgerichte problemlos und erreichen mühelos gleichmäßige Ergebnisse.

Fortschrittliche ProMix Mixertechnologie

Fortschrittliche ProMix Mixertechnologie

Philips ProMix wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Universität Stuttgart entwickelt und verfügt über eine einzigartige und fortschrittliche Mixtechnologie. Das dreieckige Klingendesign ermöglicht eine hervorragende Zirkulation beim Mixen und sorgt so stets für gleichmäßige und schnelle Ergebnisse.

Spritzschutz-Design für maximale Sauberkeit

Spritzschutz-Design für maximale Sauberkeit

Der speziell entwickelte geschlossene Klingenkäfig sorgt für maximale Sauberkeit und reduziert Spritzer beim Mixen auf ein Minimum.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration