Refurbished
HR2520/01R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
400 W
Becher
Weiß
Kunststoff
Dank eines 400 W starken Motors mixen Sie all Ihre täglichen Lieblingsgerichte problemlos und erreichen mühelos gleichmäßige Ergebnisse.
Philips ProMix wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Universität Stuttgart entwickelt und verfügt über eine einzigartige und fortschrittliche Mixtechnologie. Das dreieckige Klingendesign ermöglicht eine hervorragende Zirkulation beim Mixen und sorgt so stets für gleichmäßige und schnelle Ergebnisse.
Der speziell entwickelte geschlossene Klingenkäfig sorgt für maximale Sauberkeit und reduziert Spritzer beim Mixen auf ein Minimum.