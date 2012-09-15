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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
Präzisions-Langhaarschneider
NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt über die Scherköpfe auf die Haut aufgetragen und spendet so während der Rasur Feuchtigkeit. Die Rasieremulsion enthält Natural Microtec zum Schutz vor Hautirritationen.
Passt sich sanft den Konturen Ihres Gesichts an, für eine gründliche Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen.
Die Scherköpfe verfügen über einzigartige Ringe, die die Haare besser anheben und so zu einer gründlichen Rasur beitragen.
4.1
von 5
153
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
DrKiatera
15/09/2012
Deutschland
Ultimative elektrische Nassrasur
Gute Akkulaufzeit bei ausgiebiger täglicher Rasur von ca. zwei Wochen. Variabel einsetzbar: trocken, mit Nivea Shaving Conditioner, in der Dusche, mit Rasierschaum/-gel/-creme/seife. Klein und handlich. Gefälliges Design.
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onebrow 2
22/06/2020
United Kingdom
Best Shaver Ever Made
This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!
Vorteile
Brilliant design does a perfect job.
Nachteile
None
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arbuckle
14/12/2015
United Kingdom
best ever
the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.